Familier skal have ret til at vælge frit

En artikel fra organisationen Ligeværd fortæller, at de danske institutioner som folkeskolen og børnehaverne øger mængden af stresshormoner i børn helt ned til etårsalderen grundet manglende personale. Derfor hjælper det ikke at indføre love, som kan tvinge forældre til at sende deres børn i vuggestuer i en tidlig alder, fordi de ellers ikke kan holde øremærket barsel. Og i et land, hvor stress er en folkesygdom, skal vi hellere sørge for at sænke stresshormoner end at øge dem. I en vuggestue er det et normalt syn, at forældre afleverer deres børn grædende. Sådan en situation vil selvfølgelig altid opstå, men jeg tror slet ikke, det gavner hverken barn eller forælder, at den situation skal starte i en så tidlig alder, når det kunne foregå mere smertefrit.