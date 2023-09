Det er lettere at tæmme en vild laks end at puste liv i en død sild

Gennem årene har jeg rejst stærk kritik af regeringerne og især S-regeringen, som gik mere op i personlig branding og taburetklæberi.

Når man så udsættes for en flertalsregering hen over midten, hvor mine ”egne” er med i regering, er det svært på samme måde at kaste sten mod glashuset. Man risikerer at ramme dem, man har stemt på, og min kritik er derfor nærmest usynlig efter valget. Ikke nødvendigvis fordi jeg er enig i alt, regeringen finder på, men jeg må erkende, at denne trepartiskonstellation gør, at der træffes langt flere modige beslutninger og skabes flere gode resultater, og at flere ting går i den rigtige retning med knap så langsom en beslutningsproces.