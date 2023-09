Musikrobotten Danmarks Radio

Kære Danmarks Radio og musikchef Ralf Richard Strøbech: Som trofast lytter til P5 irriterer det mig grusomt, at I spiller den samme melodi igen og igen hver eneste dag.

”Ingen ting giver mening uden dig” med Ann-Mette Elten har I nu i både juli og august spillet i gennemsnit 20 gange om ugen, jævnfør jeres egen statistik. I perioden 23/8 til 29/8 er der 20 afspilninger. Den 24/8, 25/8 og 28/8 er der tre afspilninger hver dag. Den 26/8 ikke mindre end fem afspilninger. Synes I, at det er rimeligt over for lytterne? Synes I, at det er rimeligt over for de mange dejlige danske såvel som udenlandske kunstnere, der aldrig får deres musik spillet.