Millionbeløb til erhvervsuddannelserne i 2025 er et lille, men vigtigt første skridt på vejen

Det er en betydelig investering, men det er nødvendigt, hvis eleverne skal møde erhvervsskoler med høj kvalitet og stærke faglige og sociale miljøer, hvor der er moderne udstyr og undervisningsfaciliteter samt højt kvalificerede lærere.

Et varigt løft af kvaliteten på erhvervsuddannelserne er påkrævet, så flere vælger og gennemfører en erhvervsuddannelse. Dygtige faglærte er essentielle for vores samfundsudvikling, og som det ser ud nu, vil manglen på faglærte kun blive større i fremtiden. Sagen er jo desværre, at mange faglærte de kommende år vil forlade arbejdsmarkedet for at gå på pension, samtidig med at vi endnu ikke er lykkedes med at få flere unge til at gå den faglærte vej.

Vi håber derfor, at de gode hensigter på erhvervsuddannelsesområdet i den uddannelsespolitiske aftale bliver fulgt op med yderligere handling i regeringens forslag til finanslov, der bliver præsenteret i august.

For der er brug for investeringer i styrket kvalitet på erhvervsuddannelserne – her og nu.