I Jyllands-Posten den 13/7 er en artikel om, hvor vigtigt det er, at man skelner mellem flåter og tæger. En tæge er et insekt, en flåt en spindler. Desværre er tegningen vildledende, idet flåten her har fået seks ben. Insekter har seks ben, hvorimod et karakteristikum for spindlere er, at de har otte ben. Det er uheldigt, at tegningen er vildledende i en artikel om vigtigheden af at skelne mellem flåter og tæger.