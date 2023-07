Sygeplejerskeuddannelse som ulandshjælp er en dårlig idé. Vi kommer ikke uden om lønnen

Det er interessant som gammel sygeplejerske at følge alle de krumspring, politikerne gør for at undgå, at danske sygeplejersker får en løn, der kan trække dem tilbage i det danske sundhedssystem. Nu senest Monica Rubin fra Moderaternes idé om at lave en sygeplejerskeuddannelse i Filippinerne, Indien og Kenya for at afhjælpe sygeplejerskemanglen