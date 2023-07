Hvordan går det med strategien, Mette Frederiksen?

Under valgkampen i 2022 førte Mette Frederiksen (S) en kamp mod dokumentation i det offentlige. Nu var det borgerne og patienterne på landets hospitaler, det gjaldt.

Nu vil jeg som patient på et hospital gerne have dokumentation, så jeg kan vurdere den behandling, som en læge havde tænkt sig at sætte i gang. Naturligvis har lægen en faglighed, som jeg ikke har. Men jeg vil da gerne forstå så meget, som jeg kan, i et behandlingsforløb.