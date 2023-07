Så spørg dog Putin

Der var ellers flere interessante spørgsmål at få belyst, f.eks.: Er det rigtigt, at krigen stopper i det øjeblik, Ukraine erklærer sig neutral og indføjer det i landets forfatning? Og er det rigtigt, at Rusland ikke har noget imod, at Ukraine optages i EU som en fri nation?

Jeg spørger, fordi det har stået med småt i avisen, udtalt af henholdsvis den russiske udenrigsminister og hovedpersonen selv. Lad dette indlæg være en opfordring til avisen om at slette alle forudfattede meninger og myter om Putin og krigens årsag.