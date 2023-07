Stop nedskæringer i demokratiet!

Vi oplever en stigende tendens til at skære ned på demokratiske institutioner og initiativer, selv om de spiller en fundamental rolle i at engagere og repræsentere brede dele af samfundet. Et eksempel på dette er de økonomiske nedskæringer, der rammer mange kommuner og deres ungdomsråd.

Mange kommuner oplever sparetider og er nødt til at udarbejde sparekataloger. Dette er selvfølgelig forståeligt, da økonomisk ansvarlighed er vigtigt for vores stabilitet i samfundet. Men det bliver problematisk, når nedskæringerne går ud over demokratiske institutioner som ungdomsrådene. Bornholms Ungeråd er desværre et eksempel på dette, hvor budgettet står til at blive beskåret med ca. 76 pct. ifølge det sparekatalog, der er blevet præsenteret i kommunalbestyrelsen. Konsekvenserne af en sådan beskæring er alvorlige.