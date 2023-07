Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her

06/07/2023 KL. 08:00

For abonnenter

Derfor er Trump (stadig) så populær

Når man er langt fra Washington D.C., viser stemningen også, at afstanden til den politiske elite ikke kun kan tælles i kilometer. Her trives løgnen om, at Trump blev snydt for valgsejren, stadig i bedste velgående. Og Joe Biden bliver gjort til grin.