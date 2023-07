De plager livet af os

Det er man blevet udsat for fra det offentlige i den seneste måned: 1. Nye og dyrere parkeringsregler i kommunen (Frederiksberg), som er uklare. 2. Helt ny fortovsrenholdningsafgift (også Frederiksberg), som skal betales efter fortovets størrelse. Der foreligger ikke noget om, hvordan den er udregnet og opmålt, og hvad nu kommunen renholder på fortovet. Tidligere skete renholdelse gratis. Oplysninger om beløbets størrelse skal man finde på en interaktiv hjemmeside. Der foreligger ikke klagemuligheder over opmåling. 3. 18 siders brev fra Vurderingsstyrelsen om, hvilke ting man forventer at lægge til grund for den kommende vurdering af mit hus. Totalt diffust. 4. Brev om tre nye affaldsspande, der ankommer i perioden august/oktober til mit sommerhus, som jeg ikke har brug for, da jeg dårligt kan fylde restaffald. Der skal skaffes plads til disse, men ikke, hvor og hvordan de skal stå. Kun, at man gerne må dele med naboer, men stadig skal betale den fulde pris. 5. Ny postaftale, som betyder, at der i mit sommerhusområde skal oprettes et postkasseanlæg ved indkørsel til hele sommerhusområdet. I forvejen modtager jeg aldrig post i mit sommerhus – kun reklamer, og dem er jeg helst foruden. Området ejer ikke fælles jord til opsætning af et postkasseanlæg.