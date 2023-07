Hvem er digitalt udfordret?

Min nabo, en sød, fornuftig, ældre dame, græd, da jeg hjalp hende med MitID! Det gjorde indtryk at opleve hendes frustration. Man forsøger nu at placere ansvaret for denne fortvivlende situation hos min nabo – hun er digitalt udfordret! Nej, det er ikke min nabo, der er digitalt udfordret, men hun lider ligesom mange andre danskere under dårlige it-systemer. Derimod er vores Folketing og producenterne af vores it-løsninger udfordret – de kan ikke finde ud af at stille krav til, udvikle og implementere løsninger, der tager udgangspunkt i brugerne. Det er helt fint, at der nu er blevet bevilget 54,5 mio. kr. til hjælp til borgere, der har svært ved digitaliseringen. Det bør dog ikke komme som en overraskelse, at der er stor forskel på, hvor nemt eller svært det er for almindelige danskere at håndtere digitale løsninger. Gennem en bevilling lapper man nu på noget af inkompetencen hos kravstillere og producenter. Digitaliseringsminister Marie Bjerre siger: »Vi skal være et foregangsland i digitalisering, men vi skal også være et foregangsland, når det handler om digital inklusion.«