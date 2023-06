Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her

04/06/2023 KL. 15:00

Rigsfællesskabet er i krise

Træthed i ægteskabet kan forstærkes ved, at Grønlands geopolitiske betydning giver det mulighed for at udskifte danske bloktilskud. Men inden USA vælges, bør man overveje fordelen ved at forlade et monogamt forhold for at indgå i fyrstens harem.