Få nu omstillet fiskeriet

I JP 7/5 skriver formanden for de danske fiskere, Svend Erik Andersen, at fiskerne skal have lov til at bundtrawle mellem de mange havvindmøller, der skal sættes op. Han skriver, at »fisk er en klimavenlige fødevare«, og derfor bør vi også tage et vidtgående hensyn til fiskeriet med bundslæbende redskaber. Men bør vi nu det?

De store Thyborøn-trawlere sejler nord om Skagen, ned gennem Øresund, forbi Bornholm og op forbi Ålandsøerne, helt op i det øverste af Østersøen, og der, næsten 2.000 km fra havnen, fanger de fisken.