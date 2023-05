Hold fingrene fra efterskolerne

Jeg har selv gået i 10. klasse på en efterskole. Karaktermæssigt kunne jeg uden problemer være startet i gymnasiet efter 9. klasse, men de færdigheder, man tilegner sig på efterskole, er ikke nogen, som afspejler sig i eksamenskarakterer. De afspejler sig i ens menneskelige karakter.

Mit efterskoleophold har givet mig venner for livet, lært mig at stå på egne ben, gjort mig usikker over at være i et helt andet miljø end det, jeg var vokset op i, og gav mig derefter selvtillid ved at finde ud af, at det kunne jeg sagtens klare. Det gjorde mig robust. Og hvis det er ikke en evne, som gør én bedre i stand til at gennemføre en uddannelse og få et job senere, ja, så ved jeg ikke hvad. For det er det, som efterskoleophold kan. Det opbygger en som menneske.