Kære Mogens Lykketoft: Ja, Kina er ikke til at komme uden om, men det er vores egen skyld

Den 12. april havde tidligere udenrigsminister Morgens Lykketoft et indlæg her i avisen, hvor han kommenterer på EU’s forhold til Kina. Lykketoft argumenterer fornuftigt for ikke at eskalere konflikter med Kina, men jeg mener alligevel, at Lykketoft underdriver det stadig større trusselsbillede, som Kina i dag udgør globalt.