Vi kæmper for at holde menneskelivets fane højt. Men i 50-året for den frie abort bliver vi færre og færre

I år fejrer nogen det, de vil anse for at være 50 års udvidet humanitet – 50-året for legitimeringen af fri abort i Danmark.

Andre af os anser det for at være 50 år med indskrænket humanitet som fortegn. 900.000 små menneskefostres liv slukket. 900.000 potentielle danske borgere afvist. Vi repræsenterer et skrumpende mindretal.