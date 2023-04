Elforsyning er blevet økonomisk spekulation

Hvorfor skal private firmaer have lov at tjene penge på samfundets behov for stabil elforsyning? Forestil jer, at private ”forsyningsselskaber” ejede vejene og kunne fjernstyre prisen for at bruge vejene? Det ville give et oprør uden lige.

Men inden for elforsyning har vi i mange år levet med nøjagtigt det samme princip; private forsyningsselskaber skovler penge ind på deres ret til at kontrollere en samfundskritisk infrastruktur og tvinger danskere til at acceptere priser, der er steget hurtigere end basisinflationen i lang tid. Disse firmaer sender ovenikøbet millioner af forbrugernes penge videre, direkte ned i chefers private økonomier som sindssygt opskruede bonusser som betaling for en meget risikofyldt spekulation i prisudviklingen.