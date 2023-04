Det skal koste at ødelægge kysten

Hvordan kan staten tillade sig at forære brugen af store havområder til ”Åben dør” med videre til vindmølleindustrien? Det er vores fælles ressource, som staten har pligt til at forvalte forsvarligt.

Folketinget skriger efter indtægter til at øge forsvarsudgifterne, sundhedsvæsenet osv. Tænk bare på fjernelsen af store bededag. Opret tidsbegrænsede lejekontrakter for havvindmølleparkerne. Lejeafgiften kunne for eksempel være 25 pct. af overskuddet fra den enkelte havvindmøllepark og 50 pct. for kystnære mølleparker i vore fjorde og bælter. Årsagen til den forøgede leje er, at det skal koste ekstra at skæmme vore kyststrækninger.