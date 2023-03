Farcen "Løkke Rasmussen" er snart fuldbragt

En anden disciplin, Løkke Rasmussen senior effektivt har turneret med, er det sproglige ekvilibristiske fænomen at kunne snakke sort snak fra ende til anden. Udenrigsministeren har brugt ”tricket” i forbindelse med sine mange skandalesager og skattepolitiske fiksfakserier, og nu har Løkke Rasmussen junior så taget depechen videre. Det moderate EP-medlem mente således i ramme alvor, at hans skifte »ikke er et fravalg Venstre, men tilvalg af Moderaterne«. Hvordan denne sætning kognitivt kan give mening, må læserne selv vurdere. Det, der imidlertid står tilbage mejslet i granit, er, at Bergur er havnet i Europa-Parlamentet – således kan ingen høre ham glamme sit nonsens.