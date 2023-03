Dommer – men kun af navn

Som en af få danskere har jeg siddet som medlem af det udvalg under Europarådet, der udpeger dommerne til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Det var en øjenåbner for, hvordan systemet fungerer. Men i mange år var det svært at få lydhørhed – indtil nu, hvor flere medier har bemærket, at tre yderst kvalificerede dommere er blevet afvist