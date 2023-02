Juristeriets jammerlige sejr

Det glæder måske en håndfuld indædte socialdemokrater, at fhv. minister Claus Hjort Frederiksen nu skal pines og plages af den langstrakte juridiske mølle, han skal igennem.

Men fornuft eller mening er der ikke i, at regeringen nu sætter det formidable og kostbare jurasystem i gang for at ... ja, for hvad?

For at justitsvæsnet (og regeringen) kan give en dygtig og fornuftig veltjent minister en over næsen.