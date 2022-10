Demensmedicin bremser ikke sygdomsudvikling

Journalister fra JP skrev den 16. oktober, at medicin »hos mange kan bremse udviklingen af demensen i op til et par år« hos patienter med Alzheimers sygdom. Den information har de givetvis fået fra fagfolk, de har talt med. Jeg fandt sådanne påstande i to af de fire mest brugte lærebøger i psykiatri for medicinstuderende.

Men