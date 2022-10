Debattør Marie Høgh havde for nogle år tilbage en ambition om at blive valgt til Folketinget for Det Konservative Folkeparti. Men ak. De konservative, som hun mødte, var ikke etiske og ordentlige nok, så hun valgte at udmelde sig. Helt fint med det. Det har sikkert været bedst for begge parter. Men hendes udmeldelse resulterede tydeligvis