Er det MitID eller DeresID?

Vi skal alle have MitID, for det er nemlig meget mere sikkert end NemID. Hvor meget mere sikkert er det? Hvorfor er det mere sikkert? Og endelig: Har vi brug for mere sikkerhed? Indtil videre er mine oplevelser med MitID, at det først og fremmest beskytter mig mod at komme ind på min egen konto.

Jeg bor i et senior-bofællesskab