MitID er ikke mit id, for jeg har ikke selv valgt at få det

Alle offentlige myndigheder, offentlige digitale platforme og banker minder mig om, at nu skal jeg have MitID. Selv i det offentlige rum bliver jeg mindet om, at det er tid til at skifte til MitID. Markedsføringen er massiv, og hastværket bliver mere og mere tydelig jo længere hen på året, vi kommer. Jeg stresses gennem påmindelser, insisterende