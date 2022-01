28/01/2022 KL. 18:00

For abonnenter

Vi skal afsløre fagbossen. Men ikke med de pinagtige sms'er på elskerindens telefon

Jeg ville gerne have afsløret 3F-fagbossen Per Christensen. Men Jyllands-Posten ville aldrig have skrevet historien, som BT gjorde. Det rager ikke nogen, om han tog morgenbrød med hjem efter sin utroskab. Og hvor efterlader det barren for det private i offentligheden?