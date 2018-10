Det går godt for den danske eksport af kreativitet. Efterspørgslen efter dansk musik, film, mode, design og computerspil vokser dag for dag, og i 2016 udgjorde eksporten fra de kreative erhverv 8 pct. af dansk eksport. Det er fantastisk, for de kreative erhverv er en katalysator for vækst, innovation og værdiskabelse i det danske samfund.

Potentialet for endnu flere kreative danske eksportsucceser er til at få øje på. Se bare på det globale marked for underholdning, som har udsigt til støt vækst i de kommende år, og som allerede i dag opgøres til billioner af kroner.



Med de vækstrater er Danmark ikke de eneste, der har fået øje på det vækstpotentiale, der findes i de kreative erhverv og i at kombinere kreative kompetencer med udvikling og innovation i andre brancher. Andre lande, som vi normalt sammenligner os med, er i fuld gang med at udvikle politik og indføre tiltag på det kreative område.

Se blot Storbritannien, hvor regeringen har iværksat vækstinitiativer som Creative England, der styrker den regionale udvikling af de kreative erhverv, og hvor man i 2011 etablerede Creative Industries Council, som er et nationalt samarbejdsforum for ministerier og kreative erhverv.

Tænk nyt! Og tænk ud af boksen! Igen og igen og igen! Engang var kreativitet noget, vi kunne være heldige at dyrke i fritiden som en modpol til det rutineprægede arbejde. I dag er begrebet blevet et ideal i alle livets sammenhænge.

Her i Danmark nedsatte regeringen i april i år et vækstteam for kreative erhverv, som netop har til formål at undersøge, hvordan vi i Danmark kan blive endnu bedre til at udnytte vores internationale styrkeposition inden for de kreative erhverv. Vækstteamet fik et halvt år til at komme med deres anbefalinger, så deadline nærmer sig med hastige skridt.

For Dansk Erhverv har de kreative erhvervs rammevilkår længe været af høj prioritet, og vi mener, at det er tvingende nødvendigt med anbefalinger fra vækstteamet, der understøtter en ambitiøs eksportstrategi for de kreative erhverv. En sådan målrettet eksportfremme og eksportrådgivning vil kunne løfte flere små og mellemstore danske kreative virksomheder ind på den internationale arena.

Vores nuværende eksportfremmesystem er nemlig ikke gearet til de særlige vilkår og udfordringer, virksomheder i denne branche står over for.

Vigtigheden af politiske initiativer på dette område kan ikke understreges nok, for de kreative erhvervs eksport- og innovationsmuligheder er i høj grad, hvad dansk økonomi skal vækste af i fremtiden.

Derfor ser vi i Dansk Erhverv meget frem til anbefalingerne fra Vækstteam for kreative erhverv og håber, at de vil få regeringen i arbejdstøjet, så rammevilkårene for de kreative brancher bliver så gunstige som overhovedet muligt.