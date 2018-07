Når en slåfejl bliver blæst op: DF er bestemt ikke tilhænger af social dumping

Formand for 3F’s transportgruppe, Jan Villadsen, langede forleden ud efter mig og Dansk Folkeparti for at have stemt for en rapport i Europa-Parlamentet, der ville betyde mere social dumping. Det skal jeg beklage. For naturligvis er det ikke DF-politik, at bulgarske vognmænd skal kunne køre med gods mellem Danmark og Sverige på bulgarske lønninger, som Jan Villadsen bruger som eksempel.

Nogle gange sker der det uheldige, at de lange afstemninger går lige hurtigt nok. I forvirringen er jeg kommet til at trykke på den grønne knap og har dermed stemt for forslaget. Det er uheldigt – men også en fejl og ikke et udtryk for vores politik.

Store lønforskelle slår en kløft ned gennem Europa

Jeg var dog opmærksom på fejlen, og så er det heldigt, vi faktisk har mulighed for at rette vores stemme. Det gjorde jeg umiddelbart efter afstemningen.

Dette fremgår da også af Europa-Parlamentets protokol, som er offentligt tilgængelig på Europa-Parlamentets hjemmeside. Skulle læsere og vælgere være interesserede, er de meget velkomne til at kontakte mig, så sender jeg med glæde protokollen.

Jeg kan forstå på Jan Villadsens indlæg, at han holder ekstra skarpt øje med, hvordan vi danske europaparlamentarikere stemmer i disse social dumping-spørgsmål. Han har tilsyneladende alligevel overset korrektionen af min stemme i protokollen. Jeg sender selvfølgelig glædeligt den officielle optegnelse til Jan Villadsen også, hvis han ønsker.

Heldigvis blev min stemme ikke udslagsgivende for det samlede resultat. Jeg vil for fremtiden selvfølgelig bestræbe mig på at være endnu mere opmærksom under afstemningerne.

Jeg håber i tilgift, at Jan Villadsen vil gøre sig den ulejlighed at gøre det samme, inden han render med halve sandheder og skyder mig og Dansk Folkeparti holdninger i skoene, som vi naturligvis ikke har.

Flertal vil gennemtvinge strammere regler for lastbilkørsel

Som en sidebemærkning, kan jeg forstå, at også Rikke Karlsson har stemt for rapporten.

Hvad Rikke Karlsson har stemt, kan hverken jeg eller Dansk Folkeparti af gode grunde tages til indtægt for, i og med at Rikke Karlsson ikke har været medlem af partiet i snart tre år. Det tror jeg også de fleste vil være bekendte med.

Også her ville det derfor have været rimeligt, om Jan Villadsen og hans medarbejdere i 3F Transport måske lige havde læst op på sagerne, inden de valgte at indsende deres debatindlæg.

Slutteligt vil jeg igen gerne have lov at beklage min fejl. Jeg håber selvfølgelig, at vi, DF, og 3F kan samarbejde i den vigtige, fælles kamp mod social dumping fremover.