I Danmark har vi et af verdens bedste landbrug. Det er højeffektivt, højteknologisk, har en lav miljøbelastning, er klimavenligt, og samtidig er dyrevelfærden i top, når vi sammenligner med resten af verden. Det kan vi godt være stolte af her i Danmark. Det skyldes i høj grad, at vi som forbrugere har sat nogle høje krav, men også at vi har valgt politikere, der har tilført flere og flere restriktioner på landbruget.

Det har haft store konsekvenser for landmændenes økonomi. De danske landmænd er udsat for konkurrenceforvridning, da de er så hårdt reguleret sammenlignet med deres konkurrenter. Derfor har vi som forbrugere et virkelig stort ansvar, når vi samtidig sætter så store krav. Der er nemlig en simpel konsekvens, at når man kræver, at ens mad er produceret både dyrevenligt, miljøvenligt og samtidig bæredygtigt, bliver varerne dyrere.

Hvis man spørger danskere, hvad der er vigtigst for valget af deres fødevarer, vil det ofte være både dyrevelfærd, økologi, om det er lokalt produceret og klimavenligt, der afgør, om de vil putte varerne i kurven. Når man ser på danskernes forbrug, taler tallene en anden historie. Vi er det land i verden, der bruger den mindste del af vores disponible indkomst på mad – og det land hvor prisen har den største betydning.

Danskere elsker simpelthen billige fødevarer. Derfor klinger det hult, når vi som forbrugere har så strenge krav til fødevarerne, hvis man spørger os, men samtidig er det prisen, som er den mest udslagsgivende faktor, når vi vælger i supermarkedet. Forstå mig ret – jeg forstår godt, pris er det vigtigste for folk – men så kan man bare ikke forvente, at ens fødevarer er den bedste kvalitet i verden.

Det er nemlig hyklerisk, at man på den ene side kræver, at ens fødevarer er produceret med de højeste standarder i verden, men når man så selv skal vælge i supermarkedet, vælger man det absolut billigste. Der må man tage ansvar for det valg, man har taget. Hvis man går rundt og kræver, at ens fødevarer er af de højeste standarder ift. dyrevelfærd, miljøbelastning og bæredygtighed, må man i det mindste handle derudfra.

Det er mig totalt uforståeligt, at man kan sætte så høje krav til behandlingen af danske grise, men når det kommer til stykket, vælger man selv at købe billigt kød fra udlandet. Så har man altså ikke ligefrem gjort verden en tjeneste. Tværtimod kan de andre lande stå og grine af os danskere, når vi regulerer vores egne landmænd i sænk, mens vi guffer billige bøffer fra udlandet. Det er pinligt.

Sætter vi høje krav til vores landmænd, må vi i det mindste selv følge dem. Andet kan vi ikke være bekendt.