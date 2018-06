Debat: Trykkefrihedsselskabet hvidvasker islamkritiker

Trykkefrihedsselskabet går galt i byen i sagen om den britiske aktivist og islamkritiker Tommy Robinson, der for nylig blev fængslet for foragt for retten.

På Facebook har selskabets nye formand, Aia Fog, således i en dramatisk kommentar til sagen erklæret, at Storbritannien med fængslingen af Robinson er ved at udvikle sig til »en politistat, der ikke lader forne tiders Sovjetunionen noget at høre.« I en artikel på trykkefrihed.dk sammenligner hun Robinson med en moderne Spartacus.

På Tommy Robinsons egen facebookside erklæres det fra administratorens side, at fængslingen af Robinson blot er det seneste forsøg fra statens side på at få Robinson »bekvemt« myrdet i fængslet – hvor han vitterligt tidligere er blevet livsfarligt overfaldet af muslimske indsatte.

Det er ikke en politisk sag, den er juridisk. Utvivlsomt har Robinson stort set igennem hele sin karriere været en torn i øjet på myndighederne i Storbritannien.



Det hele er langt ude, og nu har Aia Fog og bestyrelsesmedlem i Trykkefrihedsselskabet Michael Pihl, i en kronik her i avisen, beskrevet sagen som et spørgsmål om knægtelse af ytringsfrihed, hvad der er forkert.

Det er ikke en politisk sag, den er juridisk. Utvivlsomt har Robinson stort set igennem hele sin karriere været en torn i øjet på myndighederne i Storbritannien, ligesom ingen, der følger med i britiske forhold, har kunnet være uvidende om den umådelige skandale, det er, at de såkaldte pakistansk-muslimske grooming gangs – det er de retssager, Robinson rapporterer fra – har kunnet operere så længe, uden at myndighederne har grebet ind.

Storbritannien har også ved flere lejligheder vist et problematisk forhold til ytringsfriheden ved at nægte mennesker indrejse, som det virker grundløst ikke at ville lade komme ind i landet.

Men når Robinson nu sidder inden for fængslets mure, skyldes det dette: Han livestreamede for nylig uden for Leeds Crown Court fra en sag, der ikke måtte rapporteres om, før sagen er afgjort.

Han havde i forvejen en betinget dom for i maj 2017 at have gjort noget lignende fra en sag i Canterbury. Robinson har da også erklæret sig skyldig i den aktuelle sag. Hans dom faldt i overværelse af pressen – der dog i første omgang ikke måtte rapportere om sagen – og han var repræsenteret af en advokat.

Ubehageligt er det i øvrigt, at Fog og Pihl i deres forsvar for Robinson nedtoner dette: At Robinson igennem sin karriere ikke er gået af vejen for at bruge vold og ikke er gået af vejen for at leve af kriminalitet. Det bliver beskrevet, som også Robinson selv ynder at beskrive det, i en ramme af myndighedernes chikane af ham.

Om en af sagerne skriver Fog og Pihl, at Robinson gav »urigtige bankoplysninger i forbindelse med et huslån.«

Det lyder som om, han ved et uheld var kommet til at lægge tal forkert sammen. Kald det dog, hvad det er, det er en svindelsag, der bragte ham i fængsel. Robinson har tidligere siddet fængslet for at være indrejst i USA på falsk pas – han kan ikke rejse ind i USA på grund af en dom for besiddelse af stoffer – og han fik i 2005 et års fængsel for at sparke en off duty politimand i hovedet. Politimanden blandede sig i et ophedet fuldemandsopgør mellem Robinson og hans kæreste.

Så gør ikke modviljen mod Robinson og et andet blik på hans fængsling end det, hans tilhængere har, til et spørgsmål om politisk korrekthed. Man kan, som undertegnede, være kritiker af islam og indvandring og en forsvarer af det frie ord og samtidig mene, at fængslingen af Robinson ikke er forkert. Lov er lov og skal overholdes.