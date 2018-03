For under 1 kr. pr. kubikmeter kan vandværkerne med effektive filteranlæg fjerne samtlige pesticider fra det drikkevand, de sender ud til forbrugerne. Årligt bruger vi danskere i snit under 50 kubikmeter vand. Det koster altså under 50 kr. om året pr. borger at sikre mod pesticider. Angående plast i vand på flaske: Man kan blot nøjes med at tappe sit drikkevand fra vandhanen, hvor der altid er renere vand end det, man køber i plastflasker. Renheden gælder også bakterier.

