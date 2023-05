På Sydfyn har syrenhegnene blomstret i over 200 år – og der er inspiration at hente til både køkkenet og haven

Fra midten af maj undergår det sydfynske landskab en næsten magisk forvandling, når lilla streger på kryds og tværs gennemskærer forårets lysegrønne marker og enge. Det er de mange syrenhegn, der blomstrer, og ud over at skabe et smukt syn sørger de også for, at luften er tung af blomsterduft, når man færdes på de små snoede veje.