Københavnsk Grand Prix lader op til motorbrøl i gaderne

Fans af yngre biler fra deres ungdom kan dog også glæde sig over, at flere andre klasser også dækker 1980’erne.

Det store CHPG ventes at tiltrække det sædvanlige tilskuerantal på 40.000 besøgende, hvilket ligger på linje med, hvad der har været i Aarhus på de bedste år. Her er en lang række klasser, som spænder lige fra historiske biler fra før 1965 over Legends Car Cup til drifting og et historisk autoshow. Men ikke mindst afholdes også donationsløbet, Race for Riget.