Ifølge Amnesty undergraver nogle af verdens førende ledere menneskerettighederne for millioner af mennesker.

Også her blev der buhet af senatoren, da han ikke gav det svar, tilhørerne ville høre.

Senere blev han også konfronteret af en far til de døde på skolen i Parkland, hvor spørgsmålet om forbud mod semi-automatiske våben igen kom op. Det våben, der blev anvendt af gerningsmanden ved skyderiet i sidste uge.

En af de overlevende fra det skyderi var på scenen og havde et spørgsmål til Marco Rubio, der fik stor opmærksomhed fra publikum. Rubio fik mere end 1 million dollar i bidrag fra våbenlobbyen i skikkelse af NRA, da han forsøgte at vinde den republikanske nominering til præsidenvalget i 2016.

Onsdag stillede Rubio op, sammen med andre politikere, til et såkaldt CNN Town Hall, et tv-transmitteret folkemøde, hvor emnet var våbenlovgivning i kølvandet på sidste uges skyderi i Florida, hvor 17 mennesker mistede livet.

I 2016 var han blandt republikanernes fremmeste præsidentkandidater, indtil Donald Trump vandt partiets nominering. I dag er han senator i Florida og en af de politikere, der får mest kritik for sit standpunkt omkring den amerikanske våbenlov.

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her