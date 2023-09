Tidligere mester bombede sin ven ud af US Open-kvartfinale

Trods de forholdsvis klare cifre var det en både afvekslende og seværdig kamp mellem to spillere, der kender hinanden godt og er nære venner uden for banen.

Forhåndsfavoritten Medvedev var en smule bedre på de afgørende bolde, og det gav ham sejren i en kamp, der blev spillet i 34 graders varme i New York.

- Det eneste gode ved de her forhold er, at vi led lige meget. Der var op og nedture undervejs, og på et tidspunkt kunne jeg nærmest ikke se bolden. Det var brutale forhold at spille under, siger Medvedev i sit vinderinterview på banen.