Alcaraz slog Djokovic af Wimbledon-tronen efter fem sæt

Alcaraz fortsatte med at ligne spilleren med overskud fra start i fjerde sæt. Men Djokovic hang på og skulle ikke efterlades mange åbninger. Serberen lykkedes endelig med at få et brud til 3-2, da Alcaraz sjuskede en enkelt gang ved nettet.

Og det var nok for Djokovic til at finde en vej tilbage i opgøret, og med 6-3 sendte han kampen ud i et femte og afgørende sæt.

Her var Djokovic tidligt på vej mod et vigtigt brud, da han på sin breakbold hamrede et vinderskud i nettet. Serberen så målløs ud efter, og Alcaraz greb chancen for at få momentum. Med en perfekt stopbold og et hårdt forhåndsslag vandt han de næste to bolde og holdt serv til 1-1.

Storspillet fortsatte fra verdensetteren, der straks efter brød Djokovic. Det fik frustrationer frem i Djokovic, da han smadrede sin ketcher på nettets ene stolpe.

Mens kampuret nærmede sig femte time, fulgtes de to ad frem til 5-4, hvor Alcaraz kunne serve triumfen hjem. Og det var ikke til at se på den unge spanier, at han var ved at vinde Wimbledon. Der var både overskud til stopbold og lob, inden han tog sejren på sin første matchbold i kampen.