Wozniacki har fundet sin træner – og det er et velkendt navn

Tirsdag fyldte Caroline Wozniacki 33 år.

Dagen begyndte, som en fødselsdag skal begynde – med kage og hygge med familien, men derfra lod hun ægtemanden David og børnene Olivia og James passe sig selv.

Hun tog ind på Wimbledon-anlægget. Dels for at spille sin første kamp i invitationsturneringen for tidligere topnavne, dels for at møde pressen for allerførste gang siden nyheden om, at hun har tænkt sig igen at blive en aktiv stjerne i stedet for en pensioneret en af slagsen.