Midt i denne omgang rod fik Holger Rune alligevel afværget faren, men kunne så ikke holde sig fra at betvivle linjedommernes synskompetencer. På det tidspunkt havde han tabt samtlige 12 point i spanierens serv, så fra tilskuerpladserne dirigerede træner Lars Christensen ham længere tilbage i servemodtagelsen for blot at se eleven fejle.

»Det er kun på andenserven. På førsteserven står du rigtigt« lød så hans opfølgende råd.

»Jamen, så sig dog dét« kom det tilbage med en hovedrysten.

Holger Rune var nu så tilpas oppe at køre, at han satsede alt – og lykkedes med alt.

Uhåndterbare servereturneringer og sublime lob skaffede ham pludselig et break – det havde Alejandro Davidovich Fokina ellers ligget bedst til, og som en ekstra lussing havde outsideren tilmed kort efter tabt første sæt 3-6.

Sådanne kæmpe udsving skal aktørerne lære at acceptere og ikke mindst slette fra hukommelsen i løbet af ingen tid, og også derfor var denne fight på alle måder så medrivende, at alle de tilstedeværende til fulde må have fået bekræftet kærligheden til spillet og have fået værdi for billetprisen.

Efter selv at have stået for al initiativet i sine første to opgør fik Holger Rune nemlig hér modspil og noget at spille op ad, hvilket gav flere glimrende slagudvekslinger, fin underholdning helt generelt og selvfølgelig en støt stigende spændingskurve.

Helt i tråd med manuskriptet fortsatte det tætte parløb da også, men med Holger Rune som den jordede. Alejandro Davidovich Fokina snuppede 12 af 14 point i begyndelsen af andet sæt, Holger Rune kom på omgangshøjde til 3-3 ved at udnytte sin syvende breakchance i et slidsomt parti, men tabte så alligevel sættet 4-6 i kraft af de små ting, der i første sæt var gået med - og ikke mod - ham.

Så meget på vippen lå opgøret, at en ubeslutsom byge og en kort afbrydelse helt uundgåeligt ville få stor betydning, for hvem ville komme bedst ud fra omklædningsrummet?

Det gjorde Alejandro Davidovich Fokina så klart, da Holger Rune tydeligvis ikke var tilfreds med vejledningen i pausen og blandt andet udbrød »du er så fucking klog« og »fuldstændigt frustreret af det pis dér« op mod sit trænerteam.

På et tidspunkt forlod både træner Lars Christensen og mor Aneke boksen – sidstnævnte forklarede efter kampen, at manøvren var helt bevidst og et forsøg på at aflede hovedpersonens opmærksomhed og få ham til at koncentrere sig om sig selv og sit spil.

Spillemæssigt undgik verdenssekseren da også det totale sammenbrud, men blev umiddelbart den lille, da han dels slog sig gentagne gange på Alejandro Davidovich Fokinas hurtighed i både tanke og bevægelse, dels ikke lykkedes med sine alt-eller-intet-slag.

Nede med 1-2 i sæt klyngede Holger Rune sig nu virkelig til håbet om, at Alejandro Davidovich Fokina ville være mærket fysisk og en kende tung i benene efter at være kommet til opgøret på bagkanten af kampe to dage i træk.

Altså mødte de to kombattanter op med vidt forskelligt udgangspunkt, da Holger Rune var kommet problemfrit over sine første to forhindringer og havde kunnet hvile sig siden torsdag, men helt grundlæggende minder de faktisk en del om hinanden.

De elsker begge at sove så meget som muligt.

De har begge hang til pludselig at eksperimentere med uventede slag på banen og smider ofte en stopbold.

De vandt begge en grand slam som juniorer, Rune French Open 2019 og Fokina Wimbledon 2017 – sidstnævnte har så ikke helt formået at følge op den triumf efter omplantningen til seniorrækkerne.

I voksenudgaven af græssets grand slam var Alejandro Davidovich Fokina inden i år aldrig kommet forbi anden runde og har i det hele taget haft svær ved at sammensætte lange stimer af sejre – han jagter stadig sin første ATP-titel.

Dermed ikke sagt, at han er et kedeligt bekendtskab, tværtimod.

Eksempelvis har Alejandro Davidovich Fokina så stort et hjerte for dyr, at han står bag hjemmesiden Adoptas.org, som har til formål at skabe forbindelse mellem familier på udkig efter et kæledyr og dyreinternater over hele Spanien.

På banen vækker han opsigt ved – i et udslag af overtro – altid at stille op iført en hvid og en sort strømpe.

Den kombination er forbudt til Wimbledon, og den til lejligheden totalt hvide mundering kunne ikke bringe ham til en af karrierens største skalpe.

Et tidligt brud fik Holger Rune udnyttet til sejr på 6-4 i fjerde sæt mod en tilsyneladende tappet Alejandro Davidovich Fokina, der dog fik fundet de allersidste kræfter.

Femte sæt bølgede derfor frem og tilbage med breakmuligheder til begge.

Holger Rune afværgede to matchbolde ved 4-5 med en klynge stærke server og havde selv mulighed for at bryde i det efterfølgende parti, men meget passende skulle de to bruge en tiebreak til 10 point for at få afgjort så jævnbyrdig en forestilling, og hér kom Holger Rune hurtigt ned med to breaks og var siden bagud både 2-6 og 5-8.

Han stred videre og fik en kæmpe gave, da Alejandro Davidovich Fokina ved 8-8 pludselig lavede en underhåndsserv, som Holger Rune var over i fuld firspring og returnerede for fuld knald. Dermed havde han matchbold - den udnyttede han, lod sig falde til jorden og var dermed sejrherre i en opvisning af arbejdsvilkårene for en tennisspiller.