Kyrgios har trukket sig fra Wimbledon med skade i håndleddet

Der var på forhånd tvivl om, hvorvidt Kyrgios ville komme til at spille ved grand slam-turneringen i England.

Det skyldtes dog, at han kæmper med at komme tilbage efter en knæoperation, der betyder, at han blot har spillet en kamp i 2023.

- Jeg prøvede så hårdt jeg kunne på at blive klar efter min operation. Og på at kunne blive klar til at træde op på scenen til Wimbledon igen. Under mit comeback oplevede jeg noget smerte i mit håndled under Mallorca.

- Af forsigtighed fik jeg den skannet, og resultatet viste et overrevet ledbånd i mit håndled.