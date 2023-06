Skadet Rafael Nadal bliver opereret i hoften

Rafael Nadal har på grund af en skadet hofte ikke spillet ret meget tennis i år, og det spanske tennisikon har nu valgt at lade sig operere.

Herrernes internationale tennisforbund, ATP, skriver fredag aften på sin hjemmeside, at Nadal i øjeblikket bliver opereret i Barcelona for at få fikset den muskel i venstre hofte, der volder spanieren problemer.