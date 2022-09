Historiens største takker af på den store tennisscene

Han fremhæver en periode på fem år, hvor Federer nåede frem til samtlige grand slam-finaler undtagen én, hvor han døjede med mononukleose og kun nåede semifinalen. I 237 uger i træk lå han nummer et på verdensranglisten, hvilket stadig er rekord.

- Det man så fra 2004 og frem var helt uden sidestykke både på målbare parametre, fordi ingen havde været så suveræn før, og også fordi der aldrig før havde været én, der spillede så perfekt tennis. Han kunne alt og fik det til at se så legende let ud.

- Han var så nysgerrig og legesyg, at det aldrig blev kedeligt og forudsigeligt, selv om han vandt ret overlegent. Gad vide, hvordan hans geni udfolder sig i dag, spurgte man sig selv.

- Jeg tror, at der dengang blev grundlagt en opfattelse hos mange af, at dette er det ypperste, der kan begås inden for tennis, lyder det fra Anders Haahr Rasmussen.