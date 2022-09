Federer får Nadal som makker i afskedskamp

40 gange har de stået over for hinanden i gigantmøder på tennisbanen. Men fredag aften er de mangeårige rivaler Roger Federer og Rafael Nadal for en gangs skyld på samme banehalvdel.

De to levende tennislegender bliver sat sammen som doublepar, der bliver den sidste kamp på fredagens program i Laver Cup. Det bliver samtidig 41-årige Federers afsked med tennissporten.