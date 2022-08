Tauson fik tyske klø i fejlfyldt kamp i Washington

Det blev til det andet nederlag på under 24 timer, da Clara Tauson tirsdag spillede ved WTA-turneringen Citi Open i Washington D.C. Og tilmed et klart et af slagsen.

Den 19-årige danske tennisspiller tabte 2-6, 2-6 til den rutinerede tysker Andrea Petkovic, der er nummer 68 på verdensranglisten.

Mandag aften røg Clara Tauson ud i damedouble, hvor hun spillede sammen med briten Emma Raducanu.