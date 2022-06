Nadal giver sig selv en chance for at spille Wimbledon

- Sidste uges behandling siger mig, at der er en chance. Jeg rejser til London på mandag for at spille træningskamp på Hurlingham og træne i en uge for at se, om det er muligt.

Allerede i januar skrev 36-årige Nadal historie, da han vandt Australian Open og blev den mandlige spiller med flest grand slam-titler i single. Forinden delte han rekorden med Roger Federer og Novak Djokovic.

Han deltog siden i fire turneringer, før han med stort besvær stillede til start i French Open. Efter sin triumf i Paris forklarede han, at han på grund af smerter skulle have en indsprøjtning før hver kamp.