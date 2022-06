Gruskongen kan blive ældste vinder mod sin egen elev

Han er netop blevet 36 år, og kan han nedlægge norske Casper Ruud i årets finale, vil han blive turneringens ældste herresinglevinder til dato. Han vil overgå Andres Gimeno, som var 34 år, da han vandt for 50 år siden.

Det vil samtidig være Nadals 14. titel ved French Open og hans 22. grand slam-sejr i karrieren.

Hans norske modstander er da også fuldt ud klar over, hvad det er for en spiller, han står over for i sin finaledebut ved en grand slam.

- Han har aldrig tabt en finale (i French Open), og han har vundet 13. Det er en helt ekstrem rekord, som aldrig bliver slået, tror jeg, siger Ruud ifølge NTB.