Ekspert: Ruud skal gøre finalen til et langrendsløb

Eurosports svenske ekspert Mats Wilander, som selv vandt French Open tre gange i 1980’erne, ser da også kun én taktik, som kan bringe Ruud inden for rækkevidde af sejr.

- Det bedste for ham (Ruud) vil være at gøre det til et langrendsløb over fem timer, lyder det ifølge NTB fra Wilander.

- Ruud er 23 år, Nadal er 36. Ruud er nødt til at stille spørgsmålet ”Hvor meget kan du løbe?”

Wilanders ekspertkollega på Eurosport Chris Evert, 18-foldig grand slam-vinder, noterede sig, at Nadal så lidt fysisk hæmmet ud i semifinalen mod Alexander Zverev.