Slagen Tsitsipas: Rune var bedst og fortjente sejren

Græske Stefanos Tsitsipas var sidste år finalist i French Open, og lodtrækningen havde i år formet sig sådan, at verdensfireren stod med gode muligheder for at kopiere bedriften.

Men 19-årige Holger Rune ville det anderledes. Den danske komet vandt mandagens ottendedelsfinale over Tsitsipas med 7-5, 3-6, 6-3, 6-4 efter en fortrinlig præstation.