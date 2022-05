Intervieweren, tidligere topspiller og Wimbledon-mester Marion Bartoli, indvendte, at hun ikke havde sporet megen vaklen hos Holger Rune og var nysgerrig efter at få at vide, hvordan han dog kunne finde på at spille så optimistisk og blandt andet smide hele 32 stopbolde over nettet.

»Jeg skulle spille så aggressivt som muligt, for når Stefanos får korte bolde, angriber han, og det er virkelig hårdt at stå imod. Derfor skulle jeg spille aggressivt, hurtigt og tage tid væk fra ham. Og jeg kan bare godt lide at spille stopbolde, det er sjovt, og det virkede meget godt.«