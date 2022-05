Spansk tenniskomet tog første sejr over Nadal

Men trods den ømme ankel viste Alcaraz i tredje sæt, at han med rette kan kaldes en af tennisverdenen største og mest lysende talenter.

Nadal kunne ikke stille noget op, og Alcaraz nærmede sig med sikre skridt sejren. Med et servebrud kom han foran 3-1, og lidt efter endte Nadal med ryggen mod muren, da Alcaraz kom på 5-2.

Nadal holdt kampen i gang i eget udlæg, men kunne altså ikke forhindre, at Alcaraz tog sejren foran et begejstret spansk tennispublikum, der kan glæde sig over at have to spillere fra hjemlandet blandt de absolut bedste i verden.

Alcaraz lod på den afgørende matchbold til at være blevet udspillet, men endte alligevel i jubel efter et fabelagtigt slag, der sneg sig ned i banens ene hjørne uden chance for, at Nadal kunne returnere.